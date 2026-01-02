Funding Circle Holdings Aktie

Funding Circle Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6WD / ISIN: GB00BG0TPX62

02.01.2026 17:59:25

POS-Transaction in Own Shares

Funding Circle Holdings plc (FCH)
02-Jan-2026 / 16:59 GMT/BST

LEI: 2138003EK6UAINBBUS19

 

2 January 2026

 

Funding Circle Holdings plc
Transaction in own shares

The Company has today purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc (“Investec”) as part of its buy-back announced on 15 May 2025:

Date of purchase:

2 January 2026

Number of ordinary shares purchased:

61,206

Highest price paid per share:

126.20p

Lowest price paid per share:

121.20p

Volume weighted average price paid per share:

122.7058p

 

The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 2,445,991 of its Ordinary Shares in treasury and has 302,295,585 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).

The figure of 302,295,585 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.

 

Aggregate information:

 

Venue

Volume-weighted average price (pence per share)

Aggregated volume

LSE

122.7058p

 61,206

 

Individual information:

 

Number of ordinary shares purchased

Transaction price (GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

598

125.60

08:28:19

00368532109TRLO1

XLON

640

126.20

08:44:50

00368537732TRLO1

XLON

596

125.80

08:44:50

00368537734TRLO1

XLON

598

125.40

08:50:52

00368539570TRLO1

XLON

631

124.60

08:50:55

00368539583TRLO1

XLON

646

124.80

09:18:19

00368550249TRLO1

XLON

200

125.20

09:18:19

00368550250TRLO1

XLON

1236

125.20

09:18:19

00368550251TRLO1

XLON

200

125.20

09:18:36

00368550402TRLO1

XLON

297

125.20

09:18:57

00368550597TRLO1

XLON

100

125.20

09:19:31

00368550846TRLO1

XLON

300

125.20

09:19:49

00368550986TRLO1

XLON

280

125.00

09:24:15

00368552922TRLO1

XLON

367

125.00

09:24:15

00368552923TRLO1

XLON

776

125.20

09:34:27

00368557966TRLO1

XLON

627

124.80

09:35:50

00368558609TRLO1

XLON

636

124.40

09:38:20

00368559768TRLO1

XLON

635

124.20

09:38:21

00368559777TRLO1

XLON

758

124.60

09:38:30

00368559829TRLO1

XLON

648

124.40

09:47:01

00368564146TRLO1

XLON

200

124.80

09:51:59

00368567024TRLO1

XLON

187

124.80

09:52:15

00368567145TRLO1

XLON

619

124.60

09:52:15

00368567146TRLO1

XLON

123

124.60

10:05:01

00368570286TRLO1

XLON

158

124.60

10:05:01

00368570287TRLO1

XLON

619

124.40

10:05:02

00368570288TRLO1

XLON

630

124.00

10:19:21

00368570705TRLO1

XLON

559

123.60

10:19:27

00368570707TRLO1

XLON

72

123.60

10:19:27

00368570708TRLO1

XLON

423

123.60

10:20:03

00368570710TRLO1

XLON

203

123.60

10:20:03

00368570711TRLO1

XLON

575

123.80

10:30:07

00368570978TRLO1

XLON

519

123.80

10:30:07

00368570979TRLO1

XLON

617

123.20

10:35:03

00368571121TRLO1

XLON

588

123.60

10:43:52

00368571321TRLO1

XLON

35

123.60

10:43:52

00368571322TRLO1

XLON

623

123.00

10:43:52

00368571323TRLO1

XLON

622

123.00

10:43:52

00368571324TRLO1

XLON

622

123.00

10:43:52

00368571325TRLO1

XLON

623

123.00

11:03:57

00368571703TRLO1

XLON

623

122.60

11:07:32

00368571760TRLO1

XLON

597

122.60

11:08:45

00368571769TRLO1

XLON

646

122.20

11:31:55

00368572405TRLO1

XLON

200

122.40

11:42:16

00368572610TRLO1

XLON

408

122.40

11:42:16

00368572611TRLO1

XLON

608

121.80

11:51:27

00368572768TRLO1

XLON

149

122.40

12:42:43

00368573778TRLO1

XLON

300

122.40

12:46:44

00368573831TRLO1

XLON

200

122.40

12:47:51

00368573858TRLO1

XLON

1046

122.60

13:03:30

00368574137TRLO1

XLON

200

122.60

13:03:30

00368574138TRLO1

XLON

609

122.40

13:03:30

00368574139TRLO1

XLON

612

122.60

13:13:14

00368574271TRLO1

XLON

1192

122.60

13:13:35

00368574282TRLO1

XLON

1292

122.60

13:13:35

00368574283TRLO1

XLON

158

122.60

13:13:35

00368574284TRLO1

XLON

624

122.40

13:14:43

00368574296TRLO1

XLON

200

122.40

13:15:09

00368574300TRLO1

XLON

158

122.40

13:15:09

00368574301TRLO1

XLON

635

122.20

13:15:11

00368574302TRLO1

XLON

234

122.00

13:29:42

00368574527TRLO1

XLON

400

122.00

13:29:42

00368574528TRLO1

XLON

1

122.00

13:29:42

00368574529TRLO1

XLON

158

122.00

13:35:56

00368574647TRLO1

XLON

601

121.80

13:38:26

00368574707TRLO1

XLON

619

122.00

13:38:45

00368574716TRLO1

XLON

282

122.80

14:30:59

00368575821TRLO1

XLON

608

122.60

14:34:11

00368575922TRLO1

XLON

636

122.20

14:45:52

00368576204TRLO1

XLON

1195

122.00

14:48:50

00368576287TRLO1

XLON

1286

121.80

14:56:24

00368576483TRLO1

XLON

358

122.00

14:56:55

00368576497TRLO1

XLON

1293

122.00

14:56:55

00368576498TRLO1

XLON

200

122.00

14:57:15

00368576511TRLO1

XLON

1022

122.00

14:58:19

00368576529TRLO1

XLON

634

121.80

15:00:44

00368576625TRLO1

XLON

631

121.80

15:10:37

00368576897TRLO1

XLON

88

121.80

15:10:59

00368576904TRLO1

XLON

641

121.60

15:12:54

00368577073TRLO1

XLON

300

121.60

15:13:06

00368577090TRLO1

XLON

158

121.60

15:13:06

00368577091TRLO1

XLON

1336

121.60

15:13:06

00368577092TRLO1

XLON

533

121.60

15:13:06

00368577093TRLO1

XLON

491

121.60

15:13:06

00368577094TRLO1

XLON

104

121.60

15:13:06

00368577095TRLO1

XLON

125

121.60

15:13:06

00368577096TRLO1

XLON

158

121.60

15:13:06

00368577097TRLO1

XLON

1

121.60

15:13:15

00368577102TRLO1

XLON

615

121.40

15:16:02

00368577226TRLO1

XLON

12

121.40

15:16:03

00368577227TRLO1

XLON

615

121.40

15:18:16

00368577317TRLO1

XLON

12

121.40

15:18:16

00368577318TRLO1

XLON

637

121.20

15:22:15

00368577484TRLO1

XLON

300

121.20

15:22:58

00368577520TRLO1

XLON

158

121.20

15:22:58

00368577521TRLO1

XLON

1298

121.20

15:22:58

00368577522TRLO1

XLON

1411

121.40

15:25:38

00368577567TRLO1

XLON

612

121.40

15:25:38

00368577568TRLO1

XLON

961

121.40

15:25:38

00368577569TRLO1

XLON

74

121.40

15:25:38

00368577570TRLO1

XLON

200

121.40

15:25:38

00368577571TRLO1

XLON

208

121.60

15:29:42

00368577767TRLO1

XLON

1057

121.60

15:29:42

00368577768TRLO1

XLON

634

121.60

15:29:42

00368577769TRLO1

XLON

200

121.60

15:30:31

00368577787TRLO1

XLON

637

122.00

15:43:37

00368578099TRLO1

XLON

507

122.00

15:43:37

00368578100TRLO1

XLON

130

122.00

15:43:37

00368578101TRLO1

XLON

624

121.60

15:51:26

00368578314TRLO1

XLON

613

121.40

16:02:24

00368578622TRLO1

XLON

614

121.20

16:02:50

00368578633TRLO1

XLON

417

121.40

16:05:00

00368578690TRLO1

XLON

157

121.80

16:05:29

00368578706TRLO1

XLON

605

121.60

16:14:34

00368578983TRLO1

XLON

9

121.80

16:14:34

00368578984TRLO1

XLON

9

121.80

16:15:14

00368579004TRLO1

XLON

363

122.00

16:15:53

00368579026TRLO1

XLON

1053

122.00

16:15:53

00368579027TRLO1

XLON

200

122.00

16:15:53

00368579028TRLO1

XLON

690

122.00

16:15:53

00368579029TRLO1

XLON

605

122.00

16:16:07

00368579051TRLO1

XLON

397

122.00

16:16:51

00368579077TRLO1

XLON

636

122.00

16:19:15

00368579129TRLO1

XLON

 

 

 

- ENDS -

Enquiries:

Funding Circle:

Investor Relations    ir@fundingcircle.com
Tony Nicol

Media Relations     press@fundingcircle.com
 

Headland Consultancy   +44 (0) 20 3805 4822
Stephen Malthouse

 

 


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News
ISIN: GB00BG0TPX62
Category Code: POS
TIDM: FCH
LEI Code: 2138003EK6UAINBBUS19
Sequence No.: 413490
EQS News ID: 2253984

 
End of Announcement EQS News Service

