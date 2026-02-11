Funding Circle Holdings Aktie

Funding Circle Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6WD / ISIN: GB00BG0TPX62

11.02.2026 17:55:55

POS-Transaction in Own Shares

Funding Circle Holdings plc (FCH)
POS-Transaction in Own Shares

11-Feb-2026 / 16:55 GMT/BST

LEI: 2138003EK6UAINBBUS19

 

11 February 2026

 

Funding Circle Holdings plc
Transaction in own shares

The Company has today purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc (“Investec”) as part of its buy-back announced on 15 May 2025:

Date of purchase:

11 February 2026

Number of ordinary shares purchased:

54,721

Highest price paid per share:

151.20p

Lowest price paid per share:

144.60p

Volume weighted average price paid per share:

147.0838p

 

 

The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 3,733,202 of its Ordinary Shares in treasury and has 301,008,374 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).

The figure of 301,008,374 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.

 

Aggregate information:

 

Venue

Volume-weighted average price (pence per share)

Aggregated volume

LSE

147.0838p

 54,721

 

Individual information:

 

Number of ordinary shares purchased

Transaction price (GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

479

151.20

08:15:40

00376795618TRLO1

XLON

478

151.20

08:15:40

00376795619TRLO1

XLON

492

150.40

08:20:48

00376799521TRLO1

XLON

1038

150.00

08:20:48

00376799523TRLO1

XLON

300

148.80

08:34:25

00376809698TRLO1

XLON

191

148.80

08:34:25

00376809699TRLO1

XLON

496

148.80

08:45:45

00376820528TRLO1

XLON

3

148.80

08:45:45

00376820529TRLO1

XLON

498

147.80

08:45:52

00376820630TRLO1

XLON

476

146.80

08:50:00

00376824691TRLO1

XLON

476

146.80

08:50:00

00376824692TRLO1

XLON

497

147.20

09:22:16

00376857751TRLO1

XLON

14

147.40

09:28:29

00376867949TRLO1

XLON

25

147.40

09:28:29

00376867950TRLO1

XLON

996

147.00

09:28:29

00376867951TRLO1

XLON

1039

146.80

09:28:56

00376868660TRLO1

XLON

1025

146.60

09:28:59

00376868721TRLO1

XLON

378

146.60

09:37:23

00376887630TRLO1

XLON

130

146.60

09:37:23

00376887631TRLO1

XLON

400

146.00

09:39:34

00376892928TRLO1

XLON

108

146.00

09:39:34

00376892929TRLO1

XLON

487

145.80

09:48:26

00376911920TRLO1

XLON

366

145.20

09:50:53

00376915604TRLO1

XLON

120

145.20

09:50:53

00376915605TRLO1

XLON

366

145.00

09:55:10

00376923968TRLO1

XLON

120

145.00

09:55:10

00376923969TRLO1

XLON

272

145.00

09:55:10

00376923970TRLO1

XLON

485

145.00

09:55:10

00376923971TRLO1

XLON

213

145.00

09:55:10

00376923973TRLO1

XLON

98

146.20

10:03:00

00376930966TRLO1

XLON

505

146.60

10:03:23

00376930977TRLO1

XLON

598

146.60

10:25:55

00376931946TRLO1

XLON

457

146.60

10:25:55

00376931947TRLO1

XLON

399

146.60

10:41:26

00376932510TRLO1

XLON

333

146.80

10:45:50

00376933245TRLO1

XLON

300

146.80

10:45:50

00376933246TRLO1

XLON

500

146.80

10:45:50

00376933247TRLO1

XLON

510

146.60

10:45:50

00376933248TRLO1

XLON

300

146.60

10:49:56

00376933418TRLO1

XLON

284

146.60

10:49:56

00376933419TRLO1

XLON

2

146.80

10:59:01

00376933913TRLO1

XLON

496

147.20

10:59:41

00376933930TRLO1

XLON

2

147.20

11:10:38

00376934372TRLO1

XLON

129

147.60

11:12:43

00376934518TRLO1

XLON

200

147.40

11:12:43

00376934519TRLO1

XLON

491

147.20

11:16:28

00376934906TRLO1

XLON

494

146.80

11:17:31

00376935009TRLO1

XLON

491

146.20

11:17:36

00376935017TRLO1

XLON

520

146.00

11:26:54

00376935772TRLO1

XLON

499

145.80

11:27:32

00376935821TRLO1

XLON

326

145.80

11:27:32

00376935822TRLO1

XLON

506

145.20

11:28:38

00376935854TRLO1

XLON

505

144.80

11:30:14

00376935995TRLO1

XLON

483

144.60

11:30:25

00376936004TRLO1

XLON

485

145.20

11:30:51

00376936028TRLO1

XLON

511

144.80

11:30:52

00376936030TRLO1

XLON

511

145.00

11:41:11

00376936652TRLO1

XLON

496

144.80

11:41:11

00376936653TRLO1

XLON

275

145.60

12:02:00

00376937601TRLO1

XLON

510

145.60

12:22:03

00376938510TRLO1

XLON

176

145.40

12:32:33

00376938908TRLO1

XLON

307

145.40

12:32:33

00376938909TRLO1

XLON

502

145.40

12:32:33

00376938910TRLO1

XLON

742

145.40

12:32:33

00376938911TRLO1

XLON

237

145.40

12:32:33

00376938912TRLO1

XLON

510

145.00

12:32:39

00376938917TRLO1

XLON

477

144.60

12:34:02

00376939027TRLO1

XLON

512

145.20

12:55:27

00376940281TRLO1

XLON

504

145.60

13:13:29

00376941264TRLO1

XLON

1002

146.00

13:13:29

00376941265TRLO1

XLON

479

145.60

13:13:30

00376941266TRLO1

XLON

940

145.80

13:14:49

00376941390TRLO1

XLON

363

145.80

13:17:13

00376941525TRLO1

XLON

424

145.80

13:17:13

00376941526TRLO1

XLON

131

145.80

13:17:13

00376941527TRLO1

XLON

499

147.20

13:35:18

00376943295TRLO1

XLON

527

147.20

13:35:18

00376943296TRLO1

XLON

480

147.80

14:12:43

00376945753TRLO1

XLON

500

147.60

14:12:43

00376945754TRLO1

XLON

90

147.80

14:13:02

00376945777TRLO1

XLON

492

147.40

14:18:07

00376946126TRLO1

XLON

425

147.60

14:42:16

00376948099TRLO1

XLON

48

147.60

14:42:16

00376948100TRLO1

XLON

38

147.60

14:42:16

00376948101TRLO1

XLON

11

147.80

14:42:28

00376948112TRLO1

XLON

22

147.80

14:42:28

00376948113TRLO1

XLON

39

148.00

14:42:28

00376948114TRLO1

XLON

1000

148.00

14:42:28

00376948115TRLO1

XLON

4

148.00

14:42:28

00376948116TRLO1

XLON

99

147.40

14:42:28

00376948117TRLO1

XLON

412

147.40

14:42:28

00376948118TRLO1

XLON

477

147.20

14:42:47

00376948150TRLO1

XLON

502

147.20

14:57:10

00376949246TRLO1

XLON

482

147.00

14:57:14

00376949255TRLO1

XLON

516

146.60

15:02:31

00376949669TRLO1

XLON

478

146.40

15:04:14

00376949809TRLO1

XLON

500

146.40

15:04:14

00376949810TRLO1

XLON

131

146.40

15:04:14

00376949811TRLO1

XLON

502

146.80

15:12:02

00376950399TRLO1

XLON

503

146.80

15:12:02

00376950400TRLO1

XLON

887

146.80

15:12:27

00376950466TRLO1

XLON

341

146.80

15:12:27

00376950467TRLO1

XLON

1015

146.60

15:12:27

00376950468TRLO1

XLON

385

146.60

15:20:15

00376951313TRLO1

XLON

134

146.60

15:24:03

00376951742TRLO1

XLON

385

146.60

15:24:03

00376951743TRLO1

XLON

511

146.40

15:24:31

00376951897TRLO1

XLON

464

146.20

15:26:05

00376952081TRLO1

XLON

42

146.20

15:26:05

00376952082TRLO1

XLON

999

147.00

15:34:01

00376952714TRLO1

XLON

101

147.20

15:35:47

00376952858TRLO1

XLON

157

149.20

15:44:27

00376953465TRLO1

XLON

500

149.20

15:44:28

00376953468TRLO1

XLON

480

149.00

15:44:28

00376953469TRLO1

XLON

480

148.80

15:45:06

00376953501TRLO1

XLON

39

149.20

15:45:06

00376953502TRLO1

XLON

132

149.20

15:45:09

00376953504TRLO1

XLON

134

149.20

15:45:19

00376953514TRLO1

XLON

499

149.00

15:46:00

00376953588TRLO1

XLON

1522

150.20

15:55:55

00376954496TRLO1

XLON

81

150.20

16:00:10

00376954789TRLO1

XLON

162

150.20

16:00:10

00376954790TRLO1

XLON

992

149.80

16:03:45

00376955041TRLO1

XLON

972

149.40

16:03:47

00376955046TRLO1

XLON

979

149.20

16:03:47

00376955047TRLO1

XLON

979

148.60

16:03:56

00376955063TRLO1

XLON

98

149.40

16:13:42

00376955702TRLO1

XLON

984

149.00

16:17:24

00376956166TRLO1

XLON

 

 

 

- ENDS -

Enquiries:

Funding Circle:

Investor Relations    ir@fundingcircle.com
Tony Nicol

Media Relations     press@fundingcircle.com
 

Headland Consultancy   +44 (0) 20 3805 4822
Stephen Malthouse

 

 


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News
ISIN: GB00BG0TPX62
Category Code: POS
TIDM: FCH
LEI Code: 2138003EK6UAINBBUS19
Sequence No.: 417880
EQS News ID: 2275112

 
End of Announcement EQS News Service

