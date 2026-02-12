Funding Circle Holdings plc (FCH)

POS-Transaction in Own Shares



12-Feb-2026 / 16:51 GMT/BST



LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 12 February 2026 Funding Circle Holdings plc

Transaction in own shares The Company has today purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc (“Investec”) as part of its buy-back announced on 15 May 2025: Date of purchase: 12 February 2026 Number of ordinary shares purchased: 64,699 Highest price paid per share: 158.00p Lowest price paid per share: 148.00p Volume weighted average price paid per share: 153.5493p The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 3,797,901 of its Ordinary Shares in treasury and has 300,943,675 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares). The figure of 300,943,675 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules. In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme. Tony Nicol Media Relations press@fundingcircle.com

Headland Consultancy +44 (0) 20 3805 4822

Stephen Malthouse

