12.02.2026 17:51:35

POS-Transaction in Own Shares

Funding Circle Holdings plc (FCH)
POS-Transaction in Own Shares

12-Feb-2026 / 16:51 GMT/BST

LEI: 2138003EK6UAINBBUS19

 

12 February 2026

 

Funding Circle Holdings plc
Transaction in own shares

The Company has today purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc (“Investec”) as part of its buy-back announced on 15 May 2025:

Date of purchase:

12 February 2026

Number of ordinary shares purchased:

64,699

Highest price paid per share:

158.00p

Lowest price paid per share:

148.00p

Volume weighted average price paid per share:

153.5493p

 

 

The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 3,797,901 of its Ordinary Shares in treasury and has 300,943,675 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).

The figure of 300,943,675 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.

 

Aggregate information:

 

Venue

Volume-weighted average price (pence per share)

Aggregated volume

LSE

153.5493p

64,699

 

Individual information:

 

Number of ordinary shares purchased

Transaction price (GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

496

148.20

08:45:33

00377155516TRLO1

XLON

493

148.00

08:46:31

00377156253TRLO1

XLON

1341

148.00

08:46:31

00377156254TRLO1

XLON

1060

149.60

09:16:32

00377172678TRLO1

XLON

492

149.20

09:16:32

00377172679TRLO1

XLON

494

149.60

09:33:44

00377179931TRLO1

XLON

502

152.20

09:36:35

00377181574TRLO1

XLON

491

153.00

09:41:28

00377183528TRLO1

XLON

495

152.80

09:42:46

00377184094TRLO1

XLON

503

152.60

09:42:46

00377184095TRLO1

XLON

502

152.60

09:42:46

00377184096TRLO1

XLON

504

152.40

09:42:48

00377184108TRLO1

XLON

504

152.20

09:50:40

00377189683TRLO1

XLON

502

152.00

09:53:19

00377190372TRLO1

XLON

490

151.80

09:53:32

00377190422TRLO1

XLON

135

152.40

10:02:31

00377192000TRLO1

XLON

355

152.20

10:02:34

00377192005TRLO1

XLON

260

152.20

10:02:34

00377192007TRLO1

XLON

1052

152.00

10:02:34

00377192008TRLO1

XLON

526

152.00

10:10:31

00377192442TRLO1

XLON

298

152.40

10:10:31

00377192443TRLO1

XLON

493

152.20

10:13:41

00377192705TRLO1

XLON

315

152.20

10:25:27

00377193581TRLO1

XLON

131

152.20

10:25:29

00377193584TRLO1

XLON

10

152.20

10:25:31

00377193585TRLO1

XLON

37

152.20

10:30:17

00377193994TRLO1

XLON

131

152.20

10:30:17

00377193995TRLO1

XLON

315

152.20

10:30:17

00377193996TRLO1

XLON

492

152.00

10:30:19

00377193997TRLO1

XLON

1

151.80

10:30:54

00377194087TRLO1

XLON

491

151.80

10:32:14

00377194175TRLO1

XLON

488

151.60

10:39:53

00377194619TRLO1

XLON

1

151.40

10:47:33

00377194938TRLO1

XLON

315

151.40

10:50:58

00377195053TRLO1

XLON

23

151.40

10:50:58

00377195054TRLO1

XLON

91

151.40

10:53:55

00377195134TRLO1

XLON

7

151.40

10:54:05

00377195136TRLO1

XLON

51

151.40

10:57:02

00377195267TRLO1

XLON

192

151.40

10:57:02

00377195268TRLO1

XLON

19

151.40

10:57:02

00377195269TRLO1

XLON

1

151.40

10:59:32

00377195368TRLO1

XLON

127

151.40

10:59:32

00377195369TRLO1

XLON

91

151.40

10:59:32

00377195370TRLO1

XLON

237

151.40

10:59:32

00377195371TRLO1

XLON

32

151.40

10:59:32

00377195372TRLO1

XLON

261

153.20

11:00:51

00377195451TRLO1

XLON

1476

154.60

11:04:41

00377195732TRLO1

XLON

1458

154.20

11:04:43

00377195736TRLO1

XLON

989

154.00

11:04:45

00377195743TRLO1

XLON

523

153.80

11:04:46

00377195746TRLO1

XLON

523

153.40

11:05:12

00377195780TRLO1

XLON

486

153.00

11:07:14

00377195911TRLO1

XLON

530

152.80

11:08:15

00377195986TRLO1

XLON

497

152.80

11:22:44

00377197574TRLO1

XLON

494

152.60

11:22:44

00377197575TRLO1

XLON

494

152.40

11:23:45

00377197635TRLO1

XLON

513

152.40

11:29:49

00377197863TRLO1

XLON

502

152.20

11:30:35

00377197899TRLO1

XLON

489

152.20

11:30:44

00377197905TRLO1

XLON

510

151.80

11:46:10

00377198359TRLO1

XLON

528

153.80

11:59:58

00377198896TRLO1

XLON

500

153.60

11:59:58

00377198897TRLO1

XLON

229

153.60

12:08:33

00377199232TRLO1

XLON

272

153.60

12:08:33

00377199233TRLO1

XLON

490

154.00

12:10:18

00377199354TRLO1

XLON

495

153.80

12:10:18

00377199356TRLO1

XLON

505

154.00

12:12:10

00377199469TRLO1

XLON

142

155.00

12:19:22

00377199895TRLO1

XLON

501

156.60

12:30:25

00377200366TRLO1

XLON

501

156.60

12:30:25

00377200367TRLO1

XLON

512

156.60

12:30:25

00377200368TRLO1

XLON

516

156.60

12:30:25

00377200369TRLO1

XLON

512

156.60

12:30:49

00377200388TRLO1

XLON

484

156.20

12:33:31

00377200538TRLO1

XLON

896

158.00

12:45:16

00377201405TRLO1

XLON

147

158.00

12:45:16

00377201406TRLO1

XLON

896

158.00

12:45:16

00377201407TRLO1

XLON

518

157.60

12:46:44

00377201527TRLO1

XLON

521

157.00

12:47:30

00377201562TRLO1

XLON

486

157.40

12:51:33

00377201706TRLO1

XLON

506

157.60

12:58:11

00377202250TRLO1

XLON

516

156.80

13:15:43

00377203373TRLO1

XLON

528

156.40

13:28:44

00377204150TRLO1

XLON

505

156.00

13:45:50

00377205586TRLO1

XLON

505

156.20

13:45:50

00377205587TRLO1

XLON

528

155.40

13:45:50

00377205588TRLO1

XLON

499

155.80

14:31:06

00377208599TRLO1

XLON

496

155.80

14:36:00

00377209469TRLO1

XLON

486

155.60

14:36:43

00377209543TRLO1

XLON

521

155.00

14:45:02

00377210307TRLO1

XLON

521

155.00

14:45:02

00377210308TRLO1

XLON

521

155.00

14:45:02

00377210309TRLO1

XLON

514

154.00

14:50:27

00377210813TRLO1

XLON

514

153.80

14:53:03

00377211074TRLO1

XLON

505

153.80

14:55:41

00377211338TRLO1

XLON

272

154.80

15:19:40

00377213807TRLO1

XLON

994

154.60

15:19:40

00377213808TRLO1

XLON

509

154.40

15:21:40

00377214220TRLO1

XLON

528

154.20

15:21:41

00377214221TRLO1

XLON

525

154.00

15:33:32

00377215963TRLO1

XLON

6

154.00

15:43:00

00377216556TRLO1

XLON

425

154.00

15:43:00

00377216557TRLO1

XLON

900

153.80

15:43:13

00377216568TRLO1

XLON

136

153.80

15:43:13

00377216569TRLO1

XLON

1014

153.80

15:43:13

00377216570TRLO1

XLON

6

153.80

15:44:13

00377216634TRLO1

XLON

393

153.80

15:44:16

00377216638TRLO1

XLON

307

153.80

15:44:16

00377216639TRLO1

XLON

222

153.80

15:44:32

00377216655TRLO1

XLON

1452

153.80

15:44:32

00377216656TRLO1

XLON

508

153.60

15:54:46

00377217458TRLO1

XLON

507

153.60

15:54:46

00377217460TRLO1

XLON

507

153.60

15:54:46

00377217461TRLO1

XLON

1498

153.40

15:54:46

00377217462TRLO1

XLON

413

153.20

15:54:46

00377217464TRLO1

XLON

1085

153.20

15:54:46

00377217465TRLO1

XLON

1580

153.20

15:54:52

00377217469TRLO1

XLON

424

153.40

15:55:55

00377217554TRLO1

XLON

501

153.40

15:56:06

00377217579TRLO1

XLON

503

153.20

15:57:53

00377217705TRLO1

XLON

503

153.20

15:57:53

00377217706TRLO1

XLON

510

153.00

15:58:53

00377217787TRLO1

XLON

511

152.80

16:01:35

00377218006TRLO1

XLON

527

153.40

16:06:09

00377218686TRLO1

XLON

458

153.40

16:08:00

00377218858TRLO1

XLON

28

153.40

16:09:58

00377219121TRLO1

XLON

458

153.40

16:10:43

00377219205TRLO1

XLON

28

153.40

16:10:43

00377219206TRLO1

XLON

88

153.00

16:10:43

00377219207TRLO1

XLON

81

153.60

16:11:58

00377219383TRLO1

XLON

581

153.60

16:11:58

00377219384TRLO1

XLON

509

153.20

16:12:06

00377219416TRLO1

XLON

12

153.20

16:12:06

00377219417TRLO1

XLON

47

153.00

16:15:24

00377219898TRLO1

XLON

462

153.00

16:15:24

00377219899TRLO1

XLON

12

153.00

16:15:24

00377219900TRLO1

XLON

520

153.00

16:15:24

00377219901TRLO1

XLON

66

153.40

16:16:20

00377220092TRLO1

XLON

443

153.40

16:16:20

00377220093TRLO1

XLON

497

153.40

16:18:37

00377220341TRLO1

XLON

496

153.00

16:19:06

00377220469TRLO1

XLON

 

 

- ENDS -

Enquiries:

Funding Circle:

Investor Relations    ir@fundingcircle.com
Tony Nicol

Media Relations     press@fundingcircle.com
 

Headland Consultancy   +44 (0) 20 3805 4822
Stephen Malthouse

 

 


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News
ISIN: GB00BG0TPX62
Category Code: POS
TIDM: FCH
LEI Code: 2138003EK6UAINBBUS19
Sequence No.: 417999
EQS News ID: 2275812

 
End of Announcement EQS News Service

