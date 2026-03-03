Funding Circle Holdings Aktie

Funding Circle Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6WD / ISIN: GB00BG0TPX62

03.03.2026 19:37:45

POS-Transaction in Own Shares

Funding Circle Holdings plc (FCH)
POS-Transaction in Own Shares

03-March-2026 / 18:37 GMT/BST

LEI: 2138003EK6UAINBBUS19

 

3 March 2026

 

Funding Circle Holdings plc
Transaction in own shares

The Company has today purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc (“Investec”) as part of its buy-back announced on 15 May 2025:

Date of purchase:

3 March 2026

Number of ordinary shares purchased:

63,124

Highest price paid per share:

142.80p

Lowest price paid per share:

137.80p

Volume weighted average price paid per share:

141.1976p

 

 

The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 4,410,269 of its Ordinary Shares in treasury and has 300,331,307 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).

The figure of 300,331,307 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.

 

Aggregate information:

 

Venue

Volume-weighted average price (pence per share)

Aggregated volume

LSE

141.1976p

63,124

 

Individual information:

 

Number of ordinary shares purchased

Transaction price (GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

558

140.60

08:09:16

00379791331TRLO1

XLON

1057

142.00

08:18:44

00379792424TRLO1

XLON

532

142.00

08:26:34

00379793329TRLO1

XLON

532

142.20

08:26:34

00379793330TRLO1

XLON

550

141.00

08:43:03

00379794860TRLO1

XLON

535

141.60

08:56:04

00379796163TRLO1

XLON

129

141.60

08:56:59

00379796279TRLO1

XLON

139

141.60

08:56:59

00379796280TRLO1

XLON

525

141.60

08:57:41

00379796355TRLO1

XLON

522

141.40

09:03:23

00379796846TRLO1

XLON

238

141.40

09:09:18

00379797277TRLO1

XLON

284

141.40

09:09:18

00379797278TRLO1

XLON

450

141.40

09:19:08

00379798165TRLO1

XLON

2

141.40

09:19:33

00379798214TRLO1

XLON

149

141.40

09:19:33

00379798215TRLO1

XLON

523

141.40

09:45:47

00379799688TRLO1

XLON

560

142.40

09:55:42

00379800391TRLO1

XLON

519

142.00

09:55:42

00379800392TRLO1

XLON

518

142.00

09:55:42

00379800393TRLO1

XLON

548

142.00

09:55:43

00379800395TRLO1

XLON

92

142.80

10:09:55

00379801239TRLO1

XLON

523

142.20

10:10:29

00379801303TRLO1

XLON

200

142.20

10:18:55

00379801887TRLO1

XLON

147

141.80

10:22:01

00379802035TRLO1

XLON

147

141.60

10:24:34

00379802129TRLO1

XLON

409

141.60

10:24:34

00379802130TRLO1

XLON

535

141.60

11:20:16

00379806786TRLO1

XLON

178

142.20

11:54:54

00379809266TRLO1

XLON

1364

142.60

12:05:29

00379809799TRLO1

XLON

741

142.60

12:05:29

00379809800TRLO1

XLON

690

142.60

12:05:29

00379809801TRLO1

XLON

324

142.60

12:05:29

00379809802TRLO1

XLON

139

142.60

12:05:29

00379809803TRLO1

XLON

278

142.60

12:05:29

00379809804TRLO1

XLON

513

142.20

12:09:29

00379810262TRLO1

XLON

515

142.00

12:09:29

00379810263TRLO1

XLON

517

141.80

12:42:34

00379812055TRLO1

XLON

1029

142.20

12:42:34

00379812056TRLO1

XLON

228

142.20

12:42:34

00379812057TRLO1

XLON

63

142.40

12:42:34

00379812058TRLO1

XLON

1000

142.40

12:42:34

00379812059TRLO1

XLON

517

141.80

12:42:34

00379812060TRLO1

XLON

526

141.60

13:30:45

00379814657TRLO1

XLON

560

141.80

13:31:10

00379814731TRLO1

XLON

530

141.80

13:42:19

00379815863TRLO1

XLON

187

142.00

13:44:03

00379815953TRLO1

XLON

38

142.00

13:44:03

00379815954TRLO1

XLON

26

142.00

13:44:03

00379815955TRLO1

XLON

357

142.00

13:44:03

00379815956TRLO1

XLON

679

142.00

13:44:03

00379815957TRLO1

XLON

531

142.00

13:44:03

00379815958TRLO1

XLON

197

142.20

13:44:04

00379815960TRLO1

XLON

531

142.20

13:44:04

00379815961TRLO1

XLON

525

142.00

13:45:29

00379816083TRLO1

XLON

531

142.00

13:52:57

00379816698TRLO1

XLON

1016

142.00

14:05:22

00379817567TRLO1

XLON

791

142.00

14:05:23

00379817568TRLO1

XLON

819

142.00

14:05:23

00379817570TRLO1

XLON

555

141.80

14:05:25

00379817575TRLO1

XLON

139

141.80

14:08:00

00379817723TRLO1

XLON

275

141.80

14:08:00

00379817724TRLO1

XLON

42

141.80

14:08:00

00379817725TRLO1

XLON

92

141.80

14:08:00

00379817726TRLO1

XLON

340

141.40

14:11:28

00379817955TRLO1

XLON

201

141.40

14:11:28

00379817956TRLO1

XLON

529

142.40

14:39:55

00379821818TRLO1

XLON

411

142.40

14:39:55

00379821819TRLO1

XLON

1106

142.00

14:39:56

00379821821TRLO1

XLON

1028

141.80

14:40:02

00379821832TRLO1

XLON

402

142.20

14:40:24

00379821876TRLO1

XLON

956

142.20

14:40:24

00379821877TRLO1

XLON

504

142.20

14:40:37

00379821952TRLO1

XLON

1093

142.00

14:40:38

00379821955TRLO1

XLON

539

141.80

14:42:37

00379822198TRLO1

XLON

1083

142.00

14:44:00

00379822401TRLO1

XLON

538

141.60

14:44:32

00379822448TRLO1

XLON

340

142.20

14:44:40

00379822463TRLO1

XLON

591

142.20

14:44:40

00379822467TRLO1

XLON

540

142.00

14:44:40

00379822468TRLO1

XLON

557

141.60

14:45:03

00379822488TRLO1

XLON

533

141.40

14:49:23

00379822820TRLO1

XLON

1128

141.40

14:49:32

00379822838TRLO1

XLON

173

141.40

14:49:32

00379822839TRLO1

XLON

344

141.40

14:49:32

00379822840TRLO1

XLON

138

141.40

14:49:50

00379822870TRLO1

XLON

346

141.40

14:49:50

00379822871TRLO1

XLON

528

141.00

14:50:00

00379822890TRLO1

XLON

543

140.60

14:52:03

00379823031TRLO1

XLON

515

140.60

14:52:03

00379823032TRLO1

XLON

517

140.60

14:52:03

00379823033TRLO1

XLON

518

140.60

14:52:04

00379823034TRLO1

XLON

546

140.60

14:52:04

00379823035TRLO1

XLON

547

140.20

14:52:05

00379823036TRLO1

XLON

544

140.00

14:54:14

00379823163TRLO1

XLON

543

140.00

14:54:14

00379823164TRLO1

XLON

555

139.60

14:55:25

00379823232TRLO1

XLON

521

139.40

15:05:22

00379824068TRLO1

XLON

86

139.00

15:20:19

00379825461TRLO1

XLON

453

139.00

15:20:19

00379825462TRLO1

XLON

86

139.00

15:20:29

00379825496TRLO1

XLON

453

139.00

15:20:29

00379825497TRLO1

XLON

548

138.60

15:27:36

00379826212TRLO1

XLON

559

138.20

15:27:41

00379826233TRLO1

XLON

530

138.00

15:27:43

00379826236TRLO1

XLON

557

137.80

15:27:43

00379826237TRLO1

XLON

558

137.80

15:30:01

00379826456TRLO1

XLON

561

137.80

15:30:41

00379826501TRLO1

XLON

157

139.60

15:47:55

00379827877TRLO1

XLON

541

139.60

15:47:55

00379827878TRLO1

XLON

628

139.60

15:47:55

00379827879TRLO1

XLON

523

140.00

15:47:56

00379827881TRLO1

XLON

539

139.80

15:48:29

00379827926TRLO1

XLON

644

139.80

15:48:30

00379827927TRLO1

XLON

559

139.60

15:48:59

00379827972TRLO1

XLON

550

139.40

15:51:01

00379828125TRLO1

XLON

705

139.40

15:51:26

00379828192TRLO1

XLON

577

139.60

15:56:14

00379828715TRLO1

XLON

287

139.60

15:56:14

00379828716TRLO1

XLON

537

140.60

16:05:19

00379829819TRLO1

XLON

535

140.60

16:05:19

00379829820TRLO1

XLON

349

140.60

16:05:19

00379829821TRLO1

XLON

272

140.60

16:05:24

00379829830TRLO1

XLON

380

141.00

16:16:25

00379830983TRLO1

XLON

200

141.00

16:16:25

00379830984TRLO1

XLON

520

141.00

16:17:05

00379831136TRLO1

XLON

520

140.60

16:19:24

00379831354TRLO1

XLON

78

140.60

16:19:38

00379831397TRLO1

XLON

559

140.40

16:19:48

00379831408TRLO1

XLON

89

140.40

16:19:48

00379831409TRLO1

XLON

534

140.40

16:19:48

00379831410TRLO1

XLON

89

140.40

16:19:48

00379831411TRLO1

XLON

549

140.40

16:19:52

00379831417TRLO1

XLON

549

140.40

16:19:52

00379831418TRLO1

XLON

 

 

 

- ENDS -

Enquiries:

Funding Circle:

Investor Relations    ir@fundingcircle.com
Tony Nicol

Media Relations     press@fundingcircle.com
 

Headland Consultancy   +44 (0) 20 3805 4822
Stephen Malthouse

 

 


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News
ISIN: GB00BG0TPX62
Category Code: POS
TIDM: FCH
LEI Code: 2138003EK6UAINBBUS19
Sequence No.: 419873
EQS News ID: 2285088

 
End of Announcement EQS News Service

