Positiver Ausblick: Hedgefonds setzt wegen KI-Funktionen auf Apple-Aktie

Nachdem Apple seine KI-Offensive vorgestellt hatte, konnte der iKonzern im Wettlauf mit NVIDIA & Co. stark aufholen. Die Experten des milliardenschweren Hedgefonds Third Point sehen weiterhin "erhebliches Aufwärtspotenzial" für die Apple-Aktie.

• Apple hat im KI-Wettkampf klar aufgeholt• Third Point-Analysten bullish für Apple-Aktie• KI-Offensive bietet "erhebliches Aufwärtspotenzial"

Apples KI-Offensive treibt an

Lange Zeit war es recht ruhig um Apple, wenn es um künstliche Intelligenz ging - der iKonzern hinkte Konkurrenten wie NVIDIA & Co. deutlich hinterher. Im Juni wendete sich das Blatt dann allerdings, als Apple im Rahmen der Entwicklerkonferenz seine KI-Offensive vorstellte. Und auch während der darauffolgenden Zahlenvorlage betonte CEO Tim Cook, dass der Konzern aus Cupertino einiges in der Pipeline habe. Der Apple-Chef versicherte, er könne kaum erwarten, "zu enthüllen, was wir auf Lager haben". Demnach sollen das iPhone sowie weitere Geräte ab Herbst viele neue KI-Funktionen erhalten. Dabei soll die Software auf die individuellen Bedürfnisse einzelner Nutzer zugeschnitten sein, der Datenschutz stehe im Fokus der Bemühungen. Profitieren dürfte Apple dabei insbesondere davon, dass seine Produkte wie das iPhone, die Apple Watch, das iPad oder auch der Mac sehr präsent sind im Alltag der Kunden. Und auch während der jüngsten Gewinnbesprechung im August machte Cook erneut klar, Apple werde "weiterhin erhebliche Investitionen" in seine Intelligence-Technologie tätigen. "Wir sind sehr begeistert von Apple Intelligence und bleiben unglaublich optimistisch, was die außergewöhnlichen Möglichkeiten der KI angeht", zitiert The Street.

Da die neuen KI-Funktionen allerdings nur mit bestimmten Gerätemodellen kompatibel sein werden, dürfte Apples KI-Offensive auch die Verkäufe wieder kräftig antreiben. Das Unternehmen erwartet starkes Wachstum in den kommenden Quartalen.

Analysten bullish für Apple-Aktie

Mit Blick auf die Entwicklungen im Bereich KI äußerte sich auch Third Point Ventures zuletzt überaus optimistisch zur Apple-Aktie. Gerade die starke Nachfrage im Bereich künstliche Intelligenz dürfte weiter antreiben, schätzen die Analysten. Sie erwarten, dass die Neuerungen sowohl Umsatz als auch Gewinn in den kommenden Jahren klar steigern dürften. "Trotz der jüngsten starken Aufwertung der Aktie sehen wir Raum für erhebliches Aufwärtspotenzial, da das Ausmaß dieser neuen KI-Chance überrascht", zitiert The Street Daniel Loeb, CEO von Third Point Ventures, aus einem Investorenbrief von Freitag. Den Analysten zufolge sei die Apple-Aktie bei Institutionen "unterbewertet": "Trotz Apples Dominanz als Unternehmen war die Aktie bei institutionellen Investoren zunehmend ‚unterbewertet‘ und ihr relativer Wert war auf ein Mehrjahrestief gesunken", betonte Loeb und verwies auf "mehrere Jahre stagnierenden Gewinnwachstums" sowie Bedenken, dass der iKonzern ein "KI-Verlierer" werden könnte. Third Point ist allerdings seit einigen Monaten schon deutlich zuversichtlicher: "Unsere Untersuchungen führten uns zu einer anderen Schlussfolgerung: Wir glauben, dass die KI-bezogene Nachfrage in den nächsten Jahren zu einer deutlichen Verbesserung von Apples Umsatz und Gewinn führen könnte".

Seitdem der milliardenschwere Hedgefonds Third Point im April begonnen hat, Apple-Aktien zu kaufen, hat sich das Papier um rund 23 Prozent verteuert. Aktuell kostet die Aktie an der NASDAQ 226,84 US-Dollar, seit Jahresbeginn konnte sie bereits um fast 18 Prozent zulegen (Stand: Schlusskurs vom 23. August). Das durchschnittliche Kursziel bei TipRanks liegt derzeit bei 247,43 US-Dollar und damit etwa neun Prozent über dem aktuellen Niveau. Bezüglich des Ratings waren sich die 34 bewertenden Analysten zuletzt allerdings eher uneinig: Während 24 Analysten die Aktie zum Kauf empfehlen, raten neun zum Halten. Ein Analyst sprach sich unterdessen zum Verkauf aus.

Citi, Goldman Sachs & Co. ebenfalls optimistisch

Neben Third Point zeigten sich zuletzt allerdings weitere relevante Analysten zuversichtlich für das Papier des iKonzerns. Citi hob sein Kursziel von 210 auf 255 US-Dollar an und rät weiterhin zum Kauf, während Goldman Sachs das Ziel sogar von 265 auf 275 US-Dollar steigerte. Auch die Experten der US-Großbank behielten ihre Kaufempfehlung bei.



Am Montag tendieren die Apple-Aktien im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 0,25 Prozent stärker bei 227,41 US-Dollar.



Redaktion finanzen.at



Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.