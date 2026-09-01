Quantum Computing Aktie
WKN DE: A2NB6G / ISIN: US74766W1080
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01.09.2026 22:50:00
Prediction: If a September Sell-Off Hits Speculative AI Stocks, Quantum Computing Falls First
Historically, September has been on average the worst month of the year for stocks, with the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) declining by an average of 1.16% in September from 1926 through 2024. But historical trends do not mean that stocks will necessarily fall in September 2026.Image source: Getty Images.However, several events could make markets volatile, including the August jobs report coming out on Sept. 4 and the U.S. Federal Reserve's next meeting on Sept. 15 and 16. High inflation, massive and rising government debt, and elevated geopolitical tensions have also increased uncertainty in the stock market. If any of these factors help trigger another sell-off in speculative technology stocks, quantum computing stocks could be among the hardest hit.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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