Rigetti Computing Aktie
WKN DE: A3DE3J / ISIN: US76655K1034
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13.08.2026 11:33:00
Prediction: Rigetti Computing Stock Will Be Worth This Much in 1 Year
Quantum computers can use a concept called superposition to simulate multiple solutions to a problem simultaneously, so they're better than traditional computers at processing data-intensive workloads in areas like science and cryptography. However, despite their incredible potential, even the best quantum computers still make too many errors to be useful for solving real-world problems.Some estimates suggest this challenge could take decades to overcome, which is bad news for companies trying to commercialize their quantum systems today. Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI) is one of the industry leaders right now, but it's still generating a minimal amount of revenue and burning through a ton of cash. Its stock is currently down by 60% from its peak, and here's where I predict it will be in one year from now.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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10.05.26
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Analysen zu Rigetti Computing Inc Registered Shs
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|Rigetti Computing Inc Registered Shs
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