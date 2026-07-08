Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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08.07.2026 14:45:00
Prediction: Sandisk Will Split Its Stock Before 2026 Is Over
Sandisk (NASDAQ: SNDK) may go down as one of the best spinoffs in history. On Feb. 24, 2025, Sandisk spun off from its parent company, Western Digital. It started trading for around $22, and a stock split was likely the last thing management was thinking about then. However, now that's in the cards, because Sandisk stock trades for a jaw-dropping price of around $1,750 per share.There really isn't any historical precedent for Sandisk splitting its stock because it is such a new company, but I think a stock split could be coming very soon. However, there are more reasons than an impending stock split for investors to get excited about Sandisk stock.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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