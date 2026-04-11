Nasdaq Aktie

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WKN: 813516 / ISIN: US6311031081

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11.04.2026 17:59:00

Prediction: The Nasdaq Downturn Is Going to End Next Week

Technology stocks have been in a downturn over the past six months, and the tech-focused Nasdaq Composite index is down 8% from its record high on Oct. 29, 2025.In fact, the Nasdaq Composite briefly entered correction territory on March 26 before jumping out of it. The weakness in Nasdaq stocks, however, isn't justified, as the top names in this sector continue to deliver outstanding growth, primarily fueled by artificial intelligence (AI). The downturn is the result of external factors, such as the war in the Middle East.However, there is a strong chance that Nasdaq stocks will regain their mojo in mid-April, that's next week. That's because two of the biggest names in tech -- ASML Holding (NASDAQ: ASML) and Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) -- are going to release their quarterly results on April 15 and 16, respectively.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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