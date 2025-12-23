Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
|
23.12.2025 11:00:23
Private Equity, Saddled With Investments It Can’t Sell, Loses Its Luster
As funds deliver mediocre returns and sheds investors, the industry is struggling to unload 31,000 investments, an increase over this time last year.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Private Equity Holding AGmehr Nachrichten
|
06:00
|Ares Management chief eyes private equity as group’s next target (Financial Times)
|
22.12.25
|Europe’s banks turn to private equity for M&A without tears (Financial Times)
|
17.12.25
|Minuszeichen in Zürich: SPI am Mittwochnachmittag in Rot (finanzen.at)
|
17.12.25
|Schwacher Handel: SPI am Mittag in Rot (finanzen.at)
|
17.12.25
|SPI-Titel Private Equity-Aktie: So viel Verlust hätte ein Private Equity-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
17.12.25
|Schwacher Handel in Zürich: SPI präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
16.12.25