Minuszeichen in Zürich: SPI am Mittwochnachmittag in Rot

Der SPI fällt im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0,04 Prozent auf 17 913,75 Punkte zurück. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,294 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,128 Prozent schwächer bei 17 897,59 Punkten, nach 17 920,48 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 17 913,75 Punkte, das Tagestief hingegen 17 859,05 Zähler.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 0,781 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 17.11.2025, stand der SPI bei 17 318,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.09.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16 695,87 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 17.12.2024, den Wert von 15 619,46 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 15,44 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 016,02 Punkten. Bei 14 361,69 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell MindMaze Therapeutics (+ 21,05 Prozent auf 2,30 CHF), SHL Telemedicine (+ 5,61 Prozent auf 1,13 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 4,98 Prozent auf 21,10 CHF), Addex Therapeutics (+ 3,80 Prozent auf 0,05 CHF) und GAM (+ 3,70 Prozent auf 0,14 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Pierer Mobility (Bajaj Mobility) (-3,72 Prozent auf 13,98 CHF), Rieter (-3,67 Prozent auf 3,15 CHF), Mikron (-3,53 Prozent auf 20,50 CHF), ASMALLWORLD (-3,33 Prozent auf 0,58 CHF) und Private Equity (-3,17 Prozent auf 61,00 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 3 013 221 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 282,586 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick

Die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Mit 10,84 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at