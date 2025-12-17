Schwacher Handel: SPI am Mittag in Rot

Kaum bewegt zeigt sich der SPI aktuell.

Am Mittwoch geht es im SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,17 Prozent auf 17 889,28 Punkte abwärts. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,294 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,128 Prozent auf 17 897,59 Punkte an der Kurstafel, nach 17 920,48 Punkten am Vortag.

Bei 17 859,05 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 17 902,48 Punkten den höchsten Stand markierte.

SPI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 0,643 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.11.2025, erreichte der SPI einen Wert von 17 318,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.09.2025, wies der SPI einen Wert von 16 695,87 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.12.2024, stand der SPI bei 15 619,46 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 15,28 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 18 016,02 Punkten. Bei 14 361,69 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit MindMaze Therapeutics (+ 15,79 Prozent auf 2,20 CHF), GAM (+ 7,41 Prozent auf 0,15 CHF), SHL Telemedicine (+ 6,07) Prozent auf 1,14 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 6,03 Prozent auf 0,15 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (+ 4,23 Prozent auf 20,95 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen ASMALLWORLD (-3,33 Prozent auf 0,58 CHF), Private Equity (-3,17 Prozent auf 61,00 CHF), Klingelnberg (-3,07 Prozent auf 11,05 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (-3,05 Prozent auf 270,00 CHF) und Tecan (N) (-2,64 Prozent auf 121,70 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 998 223 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 282,586 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,49 zu Buche schlagen. Mit 10,84 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at