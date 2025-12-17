Schwacher Handel in Zürich: SPI präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels schwächer

Am Mittwoch sinkt der SPI um 09:12 Uhr via SIX um 0,17 Prozent auf 17 889,17 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,294 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,128 Prozent tiefer bei 17 897,59 Punkten in den Mittwochshandel, nach 17 920,48 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 17 897,59 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 17 877,04 Einheiten.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 0,642 Prozent. Vor einem Monat, am 17.11.2025, wurde der SPI mit 17 318,97 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 17.09.2025, betrug der SPI-Kurs 16 695,87 Punkte. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 17.12.2024, den Wert von 15 619,46 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 gewann der Index bereits um 15,28 Prozent. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 18 016,02 Punkten. Bei 14 361,69 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit MindMaze Therapeutics (+ 24,21 Prozent auf 2,36 CHF), SHL Telemedicine (+ 6,54 Prozent auf 1,14 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 5,67 Prozent auf 0,15 CHF), Xlife Sciences (+ 3,79 Prozent auf 21,90 CHF) und GAM (+ 2,96 Prozent auf 0,14 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Perrot Duval SA (-19,68 Prozent auf 40,00 CHF), Private Equity (-3,17 Prozent auf 61,00 CHF), Schweizerische Nationalbank (-2,45 Prozent auf 3 580,00 CHF), Mikron (-2,35 Prozent auf 20,75 CHF) und Ascom (-1,80 Prozent auf 3,55 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 814 223 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 282,586 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

SPI-Fundamentaldaten

Unter den SPI-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie mit 4,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OC Oerlikon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,84 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at