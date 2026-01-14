Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value

Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. December 2025



14.01.2026 / 18:00 CET/CEST

Net Asset Value

NEWS RELEASE

Zürich, 14. Januar 2026

Net Asset Value per 31. Dezember 2025

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG (PEH) betrug per 31. Dezember 2025 EUR 152.52 (CHF 142.01), was einer Veränderung von -0.6% in EUR respektive -0.7% in CHF seit dem 30. November 2025 entspricht.

Im Dezember war die Portfolio Performance der PEH in Fondswährung positiv, was massgeblich auf den Kursanstieg der Aktien der Shawbrook Bank zurückzuführen ist – eine direkte Co-Investition, die seit Oktober 2025 an der Londoner Börse kotiert ist. Während mehrere Portfoliofonds positive Bewertungsanpassungen verzeichneten, konnten diese die negativen Währungseffekte nur teilweise ausgleichen, was zu einer leicht negativen Gesamtperformance für den Monat führte.

Das Portfolio verzeichnete im Berichtszeitraum einen positiven Cashflow, wobei die Ausschüttungen in Höhe von EUR 12.3m die Kapitalabrufe von EUR 5.1m deutlich überstiegen. Maßgeblich hierfür waren primär zwei Ereignisse: die Ausschüttung von EagleTree III aus dem Verkauf von Moss – einem weltweit führenden Anbieter für Erlebnismarketing und visuelle Kommunikation – sowie der erfolgreiche Exit einer direkten Co-Investition in einen Gesundheitsdienstleister.

Im Berichtsmonat veräusserte die PEH AG einen Anteil von 1% an der luxemburgischen Tochtergesellschaft PEF SA zum Nettoinventarwert (NAV) an eine nahestehende Partei. Zudem wurde die Kreditfazilität auf EUR 40m erhöht; die neue Laufzeit endet am 31. Dezember 2028.

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 44 515 70 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,444,104 per 31. Dezember 2025 (30. November 2025: 2,444,104). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.