Profivereine stimmen erneut über Investor-Einstieg ab

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Vertreter der 36 Erst- und Zweitligisten stimmen auf der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga am Montag (11.00 Uhr) in Frankfurt am Main erneut über einen möglichen Einstieg eines externen Investors ab. Im Mai war die dafür erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit nicht zustande gekommen. Aus dem Fan-Lager gibt es seit Monaten Widerstand gegen den Milliarden-Deal, an dem sechs Unternehmen ihr Interesse bekundet haben sollen. Für eine prozentuale Beteiligung an den TV-Erlösen soll ein Finanzinvestor eine Milliarde Euro zahlen. Der Vertrag soll eine Maximallaufzeit von 20 Jahren haben und bis zum Beginn der Saison 2024/25 unterzeichnet sein./edo/DP/mis