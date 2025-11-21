Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX beendet den Freitagshandel mit Verlusten

Letztendlich bewegte sich der SDAX im XETRA-Handel 1,16 Prozent leichter bei 15 730,57 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 79,560 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 15 729,11 Zählern und damit 1,16 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (15 914,45 Punkte).

Der SDAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 15 816,20 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 15 592,82 Punkten lag.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 2,57 Prozent. Vor einem Monat, am 21.10.2025, wies der SDAX einen Stand von 17 155,74 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 21.08.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 17 018,09 Punkten gehandelt. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 21.11.2024, einen Stand von 13 246,88 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 13,27 Prozent aufwärts. Bei 18 206,72 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 13 183,63 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Nagarro SE (+ 2,43 Prozent auf 69,45 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (+ 2,30 Prozent auf 4,81 EUR), grenke (+ 1,88 Prozent auf 14,10 EUR), 1&1 (+ 1,87 Prozent auf 21,75 EUR) und Südzucker (+ 1,55 Prozent auf 9,53 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-10,49 Prozent auf 31,74 EUR), SMA Solar (-6,94 Prozent auf 31,92 EUR), Energiekontor (-4,48 Prozent auf 32,00 EUR), Elmos Semiconductor (-4,22 Prozent auf 88,60 EUR) und Alzchem Group (-4,15 Prozent auf 129,40 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Schaeffler-Aktie aufweisen. 875 552 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX hat die Schaeffler-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 6,066 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,96 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,21 Prozent bei der Mutares-Aktie an.

