Novo Nordisk Aktie
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
|
05.11.2025 15:37:29
Prognose erneut reduziert: Novo Nordisk verfehlt auch die gesenkten Ziele
Das einst wertvollste europäische Unternehmen spürt den harten Wettbewerb. Abnehmpräparate haben inzwischen auch andere Unternehmen im Angebot - wenn auch nicht immer legal. Novo Nordisk steuert längst mit einem Sparprogramm gegen, muss aber erneut die Jahresziele nach unten anpassen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
