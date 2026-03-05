Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
05.03.2026 22:20:00
Project Helix spielt PC-Spiele: Microsoft teast neue Konsolengeneration
Die neue Xbox-CEO Asha Sharma hat den Codenamen der neuen Xbox-Konsole bekanntgegeben – und bestätigt, dass „Project Helix“ auch PC-Spiele abspielt. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
