ProSiebenSat.1-Aktie im Minus: CEO äußert sich zu Umfang des Stellenabbaus bei ProSiebenSat.1

Die Restrukturierungsmaßnahme wird signifikant größer sein als bei vorherigen Runden", sagte Vorstandschef Bert Habets in einem Pressegespräch in Frankfurt. Genauere Angaben machte er nicht. Er verwies auf die noch laufenden Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern.

Zuletzt hatte ProSiebenSat.1 2019 in einer Restrukturierungsmaßnahme rund 120 Stellen abgebaut. Der Konzern beschäftigt derzeit knapp 7.400 Mitarbeiter in Vollzeit. Den nun anstehenden Abbau hatte Habets im März im Rahmen seines "Strategie-Updates" für den Konzern angekündigt. Er soll voraussichtlich im Sommer erfolgen.

Der Manager, der im November 2022 den Chefposten übernommen hat, will das Unterhaltungsgeschäft mit dem linearen Fernsehen und der Streamingplattform Joyn wieder stärker in den Mittelpunkt rücken. Dennoch wird der Stellenabbau vor allem auf das Segment Entertainment, aber auch auf die Holding entfallen. Habets sagte, die Qualität der produzierten Inhalte werde nicht darunter leiden. Es gehe darum, die Organisation zu vereinfachen, effizienter zu machen und die Entscheidungsfindung sowie die Ausführung zu beschleunigen.

Stark wachsen soll im Entertainment-Segment insbesondere Joyn. Die Streamingplattform soll sich an alle Publikumsschichten richten. Innerhalb von zwei Jahren will Habets die Nutzerzahlen und die durchschnittliche Nutzungszeit verdoppeln. Dabei setzt ProSiebenSat.1 vor allem auf frei zugängliche, werbefinanzierte Inhalte.

Sat.1-Chef: Wir sind nun weiblicher und älter - und das ist gut so

Das Primetime-Publikum von Sat.1 ist nach den Worten des Senderchefs Daniel Rosemann "weiblicher und älter" geworden. "Diese Positionierung wollen wir in den nächsten zwölf Monaten ausbauen", gab Rosemann als Sat.1-Kurs vor. "Um dieses Ziel zu erreichen, wird Sat.1 ab 2024 mehr Eigenproduktionen in der Primetime zeigen." Man werde im Herbst auf viele vertraute Marken setzen. Dazu zählten "The Taste", "Zurück in die Schule", "The Voice of Germany" und "Promi Big Brother", so Rosemann. Auch Neuheiten sind geplant.

"2024 wird Sat.1 an einem zusätzlichen Abend Eigenproduktionen in der Primetime spielen", kündigte Rosemann anlässlich des Branchentreffs Screenforce Days 2023 an. Unter anderem hat sich der Sender die Rechte der Strategie-Quizshow "The Floor" (Arbeitstitel) gesichert, die John de Mol mit seiner Firma Talpa Concepts entwickelt hat. In dieser Show treten 100 Kandidatinnen und Kandidaten zu 99 Duellen an. Wer gegen wen spielt, entscheidet sich auf der LED-Spielfläche.

Ebenfalls neu ist die Hochzeitsshow "Stranded on Honeymoon Island" (Arbeitstitel). "Direkt nach einem Treueschwur erleben Paare ein sehr besonderes Kennenlernen - sie müssen zwei Wochen auf Honeymoon Island leben. Allein. Ohne Handy. Das Paradies bringt jedes Pärchen schnell in sehr emotionale Sphären", kündigt Sat.1 an. Andrea Kiewel feiert 2024 vier Mal "Kiwis große Partynacht" in Sat.1.

Auf XETRA gibt die ProSiebenSat.1-Aktie am Mittwoch zeitweise um 0,54 Prozent auf 8,76 Euro nach.

FRANKFURT (Dow Jones) / BERLIN (dpa-AFX)