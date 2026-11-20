Prospect Capital Aktie
WKN: A0B746 / ISIN: US74348T1025
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20.11.2026 22:17:46
Prospect Capital Exits Senior Secured First Lien Loan
(RTTNews) - On Friday, Prospect Capital Corporation (PSEC) completed the exit of its senior secured first-lien term loan and preferred equity investment in Security Fire Systems (SFS), held through Safety Solutions Financing.
Prospect Capital received approximately $25 million from its exit of SFS, generating a 41.8% annualized gross return and a 1.2x investment multiple through interest, fees, equity distributions and other cash flows.
SFS provides fire protection and security services, including sprinkler systems, fire alarms, inspections, maintenance and emergency response across five US states and multiple industries. Prospect said the exit highlights its ability to generate returns through lower-middle-market investments.
On Nasdaq, the shares are trading 0.34 percent down at $1.2557.
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