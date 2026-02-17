Quad-Graphic a Aktie
WKN DE: A1C12H / ISIN: US7473011093
|
17.02.2026 23:47:38
Quad/Graphics Reports Climb In Q4 Bottom Line
(RTTNews) - Quad/Graphics (QUAD) revealed earnings for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $11.1 million, or $0.22 per share. This compares with $4.7 million, or $0.09 per share, last year.
Excluding items, Quad/Graphics reported adjusted earnings of $17.8 million or $0.36 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 11.0% to $630.6 million from $708.4 million last year.
Quad/Graphics earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $11.1 Mln. vs. $4.7 Mln. last year. -EPS: $0.22 vs. $0.09 last year. -Revenue: $630.6 Mln vs. $708.4 Mln last year.
Analysen zu Quad-Graphics Inc (A)
