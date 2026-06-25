Rigetti Computing Aktie

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WKN DE: A3DE3J / ISIN: US76655K1034

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25.06.2026 11:06:00

Quantum Computing Stocks IonQ, Rigetti Computing, and D-Wave Quantum Sent Shockwaves Through Wall Street With This $857 Million Warning

Although artificial intelligence (AI) is the hottest trend and largest addressable opportunity since the advent and proliferation of the internet in the mid-1990s, it's not the only innovation stirring investor interest and leading to eye-popping returns on Wall Street.By one estimate, quantum computing can create up to $1 trillion in global economic value by 2035. This enormous addressable market has been the fuel behind the parabolic gains we've witnessed in pure-play quantum computing stocks IonQ (NYSE: IONQ), Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI), and D-Wave Quantum (NYSE: QBTS).We've also observed this trio of quantum computing stocks rallying from U.S. government contract wins and/or funding. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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IonQ 44,43 -5,80% IonQ
Quantum Computing Inc Registered Shs 9,09 -6,29% Quantum Computing Inc Registered Shs
Rigetti Computing Inc Registered Shs 16,16 -5,14% Rigetti Computing Inc Registered Shs

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