Solid State PLCShs Aktie
WKN: 912105 / ISIN: GB0008237132
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02.09.2026 17:20:00
QuantumScape Is Down 96% From Its High. Is 2027 Finally the Solid-State Battery Year?
QuantumScape (NASDAQ: QS), a developer of solid-state batteries, went public through a merger with a special purpose acquisition company (SPAC) on Nov. 27, 2020. Its stock opened at $24.80 on its first day and closed at an all-time high of $131.67 on Dec. 22, 2020.Before going public, QuantumScape claimed it could commercialize its first batteries by 2024, and that its revenue would soar from $14 million in 2024 to $275 million in 2026. But as of this writing, it hasn't commercialized any batteries nor generated any meaningful revenue yet.That's why QuantumScape's stock plummeted 96% to its current price of about $5. Will it bounce back next year as it makes more progress toward launching its first batteries?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|QuantumScape Corporation
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