Alibaba Aktie
WKN DE: A117ME / ISIN: US01609W1027
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22.09.2026 11:33:00
Qwen-Image-2.1: Neues KI-Bildmodell von Alibaba mit Transparenzfeature
Alibaba.com auf Bildschirmen" />
Das neue generative Modell Qwen-Image-2.1 der Alibaba-KI-Gruppe ermöglicht lokale Bildbearbeitung, Transparenzfeatures und die Nutzung von Referenzbildern.
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