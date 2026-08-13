Radian Group Aktie
WKN: 885069 / ISIN: US7502361014
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13.08.2026 12:49:21
Radian Group Names Mike Weinbach CEO
(RTTNews) - Radian Group Inc. (RDN), a provider of mortgage insurance and related services, on Wednesday said Mike Weinbach has assumed the role of chief executive officer, effective today.
Weinbach succeeds Rick Thornberry, who will serve as a strategic advisor until his retirement on December 31, 2026.
Weinbach brings 30 years of experience leading large, complex businesses across financial services, data and technology. Most recently, he served as President of Mr. Cooper Group, where he led the company through its acquisition by Rocket Companies in 2025.
On Wednesday, Radian shares closed up 0.22% at $36.44.
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