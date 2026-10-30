RBC Bearings Incorporated Bottom Line Advances In Q2

(RTTNews) - RBC Bearings Incorporated (RBC) announced a profit for its second quarter that Increases, from last year

The company's earnings totaled $93.8 million, or $2.96 per share. This compares with $60.0 million, or $1.90 per share, last year.

Excluding items, RBC Bearings Incorporated reported adjusted earnings of $118.7 million or $3.74 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 15.2% to $524.6 million from $455.3 million last year.

RBC Bearings Incorporated earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $93.8 Mln. vs. $60.0 Mln. last year. -EPS: $2.96 vs. $1.90 last year. -Revenue: $524.6 Mln vs. $455.3 Mln last year.

-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 520.0 M To $ 525.0 M