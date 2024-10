RBC Capital Markets: Outperform für Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Airbus von 180 auf 160 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Flugzeugbauer dürfte im laufenden Jahr sein Auslieferungsziel verfehlen, schrieb Analyst Ken Herbert senkte in einer am Montag vorliegenden Studie. Er traut Airbus die Auslieferung von 758 Jets zu, Airbus peilt 770 Maschinen an. Allerdings lägen die Erwartungen der Investoren ohnehin bereits unter dieser Zielmarke. Die Lieferketten dürften sich im kommenden Jahr bessern.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 14:33 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 134,00 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 19,40 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Bisher wurden heute 109 234 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Minus von 2,7 Prozent zu Buche. Die nächsten Quartalszahlen für Q3 2024 wird Airbus SE (ex EADS) voraussichtlich am 30.10.2024 präsentieren.

