Renasant CorpShs Aktie
WKN: A0EAMH / ISIN: US75970E1073
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13.11.2026 20:00:02
Renasant: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, Renasant (NYSE:RNST) announced an agreement to acquire Commercial Bank and Trust alongside a 12% year-over-year increase in adjusted earnings per share. Expanding core deposits and attracting new banking talent show the institution gaining market share while maintaining strict pricing discipline.
Three takeaways from the call highlight where the business is headed.
Renasant is purchasing Commercial Bank and Trust for $140 million to expand its footprint in Western Tennessee. The transaction brings low-cost core deposit accounts and trust assets that support future balance sheet growth without forcing the bank to rely on expensive wholesale borrowings.
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