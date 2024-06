RESEARCH/Citi: Gegenwind für Nike ist Chance für Adidas und Puma

Der US-Sportartikelhersteller Nike erwartet, dass sein Umsatzwachstum in naher Zukunft hinter dem seiner Konkurrenten zurückbleiben wird, was die Analysten von Citi als eine Chance für Adidas und Puma darstellen. Nike-Manager wiesen während einer Telefonkonferenz im Anschluss an die Quartalszahlen zur Begründung darauf hin, dass das wirtschaftliche Umfeld mit einer Schwäche in China gedämpft sei und der Absatz von Lifestyle-Produkten im letzten Quartal rückläufig gewesen sei.

Dies verheiße nichts Gutes für den britischen Einzelhändler und Nike-Partner JD Sports Fashion, könnte aber für Rückenwind bei den Konkurrenten sorgen, so Citi. "Wir glauben, dass dieses vorsichtige Produktmanagement und der geringere Erfolg von Lifestyle-Produkten weiterhin Gegenwind für JD Sports bedeuten wird, aber kurzfristig Chancen für Adidas und Puma schaffen könnte", so die Analysten.

June 28, 2024 03:38 ET (07:38 GMT)