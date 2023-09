Rheinmetall-Aktie im Minus: Rheinmetall vermeldet Erstaufträge für Kühlmittelregelventile

Der Gesamtauftragswert liegt nach Angaben des Rüstungskonzerns und Automobilzulieferers Rheinmetall im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Die erste Auslieferung soll im kommenden Jahr in einer ersten dreistelligen Anzahl von Fahrzeugen zum Einsatz kommen, die Produktion in größeren Stückzahlen ist laut Rheinmetall für 2028 geplant.

Berenberg belässt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 300 Euro

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rheinmetall nach einem Treffen mit dem Konzernchef auf einer hausinternen Unternehmenskonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Der Manager habe sich zuversichtlich zu den mittelfristigen Chancen des Autozulieferers und Rüstungskonzerns geäußert, wobei Ungarn im Militärbereich in den kommenden Jahren ein wichtiger Wachstumstreiber werden dürfte, schrieb Analyst George McWhirter in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dank des deutschen Sonderfonds für Rüstungsausgaben erhoffe er sich 2023 einen Auftragsrekord - aktuell sei das Unternehmen auf gutem Weg zu seinen Jahreszielen. Via XETRA verlieren die Rheinmetall-Aktien zeitweise 2,32 Prozent auf 252,20 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones) / HAMBURG (dpa-AFX Broker)