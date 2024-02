Rheinmetall-Aktie in Plus: Rheinmetall wird Hauptgesellschafter bei Automecanica

Rheinmetall erwirbt 72,5 Prozent der Anteile an dem Hersteller von Spezialfahrzeugen, LKW-Aufbauten und Anhängern für den zivilen wie auch für den militärischen Bereich, wie der DAX -Konzern mitteilte. Die übrigen Anteile der Gesellschaft verbleiben bei privaten Eigentümern. Finanzielle Einzeilheiten wurden nicht genannt.

Das Unternehmen werde unter dem Namen Rheinmetall Automecanica SRL in Rumänien agieren. Rheinmetall erwartet von der Akquisition mittelfristig ein jährliches Umsatzpotenzial von rund 300 Millionen Euro und bereits im Geschäftsjahr 2024 Auftragseingänge im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich.

"Der Zukauf von Automecanica Media? in den Rheinmetall-Verbund ist ein bedeutender Meilenstein für unsere strategische Ausrichtung in Zentraleuropa und wird dazu beitragen, die Verteidigungsfähigkeit von EU und Nato an der Ostflanke weiter zu stärken", sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger laut der Mitteilung.

Der Standort in Medias, Rumänien, werde eine zentrale Rolle bei der Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der in der Ukraine eingesetzten westlichen Kampfsysteme und deren logistischer Betreuung erhalten.

Im XETRA-Handel notiert die Rheinmetall-Aktie zeitweise 1,08 Prozent im Plus bei 328,30 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)