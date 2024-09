Rieter AG / Key word(s): Personnel

Rieter: Change in the Group Executive Committee



10.09.2024 / 18:00 CET/CEST



Attached please find our latest media release.

Kind regards,

Relindis Wieser

Head Group Marketing & Communication Rieter Ltd. . Klosterstrasse 20 . P.O. Box . CH-8406 Winterthur

T +41 52 208 70 45

relindis.wieser@rieter.com . www.rieter.com

End of Media Release