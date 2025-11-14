Rieter Aktie
WKN: 869929 / ISIN: CH0003671440
|Lukrativer Rieter-Einstieg?
|
14.11.2025 10:03:43
SPI-Wert Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Rieter von vor 3 Jahren bedeutet
Am 14.11.2022 wurde das Rieter-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Rieter-Aktie bei 54,07 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Rieter-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 18,493 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Rieter-Aktie auf 3,19 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 58,90 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 94,11 Prozent.
Rieter wurde jüngst mit einem Börsenwert von 417,28 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
