Rieter Aktie
WKN: 869929 / ISIN: CH0003671440
|Rieter-Investition im Blick
|
21.11.2025 10:04:50
SPI-Wert Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte eine Rieter-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das Rieter-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 50,28 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Rieter-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 198,868 Rieter-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 20.11.2025 auf 3,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 616,49 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 93,84 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Rieter eine Börsenbewertung in Höhe von 409,71 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Rieter AG (N)
|3,23
|-1,22%
