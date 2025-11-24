Rieter Aktie

Rieter für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869929 / ISIN: CH0003671440

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
24.11.2025 06:29:45

Rieter with New Group Structure Ad-hoc announcement pursuant to Art. 53 LR

Rieter AG / Key word(s): Personnel/Restructure of Company
Rieter with New Group Structure Ad-hoc announcement pursuant to Art. 53 LR

24-Nov-2025 / 06:29 CET/CEST
Release of an ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.


Attached please find our latest media release
 

Kind regards,


Relindis Wieser
Head Group Marketing & Communication

Rieter AG . Klosterstrasse 20 . P.O. Box . CH-8406 Winterthur
T +41 52 208 70 45 
relindis.wieser@rieter.com . www.rieter.com


End of Inside Information
Language: English
Company: Rieter AG
Klosterstrasse 20. Postfach.
8406 Winterthur
Switzerland
Phone: +41 52 208 70 45
Fax: +41 52 208 70 60
E-mail: investor@rieter.com
Internet: www.rieter.com
ISIN: CH0003671440
Listed: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2234608

 
End of Announcement EQS News Service

2234608  24-Nov-2025 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Rieter AG (N)mehr Nachrichten