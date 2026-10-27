NOV Aktie
WKN DE: A2QLRE / ISIN: US62955J1034
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27.10.2026 01:00:35
Rivian Halloween Update Turns R1, R2 Into Ghostbusting EVs Through Nov. 2
The over-the-air update adds themed lights, sounds, a scavenger hunt and a parked-only arcade game.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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27.07.26
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01.05.26
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