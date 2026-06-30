RM Aktie
WKN DE: A1XEY8 / ISIN: GB00BJT0FF39
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30.06.2026 16:07:05
RM plc: Holding(s) in Company
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RM plc (RM.)
TR-1: Standard form for notification of major holdings
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
View original content: EQS News
|ISIN:
|GB00BJT0FF39
|Category Code:
|HOL
|TIDM:
|RM.
|LEI Code:
|2138005RKUCIEKLXWM61
|Sequence No.:
|434289
|EQS News ID:
|2357144
|End of Announcement
|EQS News Service
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Nachrichten zu RM PLC
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16:07
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19.05.26
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12.05.26
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07.05.26
|RM plc: Result of AGM (EQS Group)
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28.04.26
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28.04.26
|RM plc: Director/PDMR Performance Share Plan Award (EQS Group)
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24.04.26
|RM plc: Holding(s) in Company (EQS Group)
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15.04.26
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Aktien in diesem Artikel
|RM PLC
|1,03
|0,00%
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