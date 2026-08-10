RM Aktie
WKN DE: A1XEY8 / ISIN: GB00BJT0FF39
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10.08.2026 10:43:56
RM plc: Holding(s) in Company
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RM plc (RM.)
TR-1: Standard form for notification of major holdings
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
View original content: EQS News
|ISIN:
|GB00BJT0FF39
|Category Code:
|HOL
|TIDM:
|RM.
|LEI Code:
|2138005RKUCIEKLXWM61
|Sequence No.:
|439177
|EQS News ID:
|2379944
|End of Announcement
|EQS News Service
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Nachrichten zu RM PLC
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10:43
|RM plc: Holding(s) in Company (EQS Group)
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27.07.26
|RM plc: Holding(s) in Company (EQS Group)
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20.07.26
|RM plc: Holding(s) in Company (EQS Group)
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07.07.26
|RM plc: Notification of Half Year Results (EQS Group)
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02.07.26
|RM plc: Holding(s) in Company (EQS Group)
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30.06.26
|RM plc: Holding(s) in Company (EQS Group)
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19.05.26
|RM plc: Holding(s) in Company (EQS Group)
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12.05.26
|RM plc: Holding(s) in Company (EQS Group)
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Aktien in diesem Artikel
|RM PLC
|1,14
|2,70%
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