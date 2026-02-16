Romande Energie SA / Key word(s): Miscellaneous

Romande Energie guiding for higher-than-expected 2025 financial results



16-Feb-2026 / 07:00 CET/CEST

Release of an ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Release of an ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR Dear Sir or Madam



Please find attached copy of our press release: Release of an ad hoc announcement (PDF) Contact Michèle Cassani Spokesperson Phone: +41 (0)21 802 95 67 Email: michele.cassani@romande-energie.ch

End of Inside Information