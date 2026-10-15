Sea Aktie
WKN DE: A2H5LX / ISIN: US81141R1005
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15.10.2026 13:31:26
Romania: 2 ships on fire in Black Sea, 7 crew missing
Two chemical tankers have caught fire in Romanian territorial waters in the Black Sea. The blazes occurred after Russian drones were sighted in Romanian airspace.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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