ROUNDUP: Alphabet-Tochter Googles steigert Werbeerlöse - hohe KI-Investitionen

MOUNTAIN VIEW (dpa-AFX) - Google (Alphabet C (ex Google)) stemmt sich mit seinem Werbegeschäft weiter erfolgreich gegen neue KI-Konkurrenz. Die Google-Anzeigenerlöse stiegen im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um gut elf Prozent auf 64,6 Milliarden Dollar. Der Quartalsgewinn der Konzernmutter Alphabet (Alphabet A (ex Google)) sprang um 28,6 Prozent auf 23,6 Milliarden Dollar (21,75 Mrd Euro) hoch, wie das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Für die Aktien zeichneten sich am Mittwoch dennoch Kursverluste ab.

Die Alphabet-Papiere fielen im vorbörslichen US-Handel um 2,7

Prozent. Allerdings waren die Erwartungen der Anleger an die aktuellen Geschäftszahlen nach dem starken Lauf der Papiere auch hoch. Trotz des jüngsten Rücksetzers vom Anfang Juli erreichten Rekordhoch von fast 192 Dollar summierten sich die Kursgewinne allein 2024 bis zum Dienstagshandelsschluss auf gut 30 Prozent.

Analyst Ross Sandler von der britischen Barclays Bank schrieb in einer ersten Reaktion von einem starken zweiten Quartal. Gleichwohl blickten viele Investoren noch zu optimistisch auf die Gewinnmargen der kommenden Jahre. So helfe das Wachstum des Werbegeschäfts zwar, die hohen Investitionen im Bereich Künstliche Intelligenz zu finanzieren. Allerdings könnten die Diskrepanzen bei Umsatz- und Kostenentwicklung im kommenden Jahr durchaus zunehmen. Darauf müssten Aktionäre sich erst noch einstellen. Langfristig blieben die Perspektiven für KI gleichwohl gut.

Die Werbeerlöse von Google sind nach wie vor die Basis des Alphabet-Geschäfts. Die Videotochter YouTube steuerte dazu 8,66 Milliarden Dollar bei - 13 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahresquartal. Analysten hatten allerdings eher mit knapp neun Milliarden Dollar gerechnet. Insgesamt wuchs der Alphabet-Umsatz um 14 Prozent auf 84,74 Milliarden Dollar.

Die Entwicklung von Googles Werbegeschäft wird sehr genau beobachtet. Eine zentrale Frage ist, ob Versuche von Konkurrenten, mit Hilfe Künstlicher Intelligenz direkte Antworten statt Links anzuzeigen, eine Spur bei Googles Suchmaschine hinterlassen.

Bei den sogenannten "anderen Wetten" - Zukunftsprojekten wie selbstfahrende Autos oder Lieferdrohnen - stieg der Quartalsumsatz aller Firmen binnen eines Jahres von 285 auf 365 Millionen Dollar. Der operative Verlust des Bereichs legte wieder etwas zu - von 813 Millionen Dollar vor einem Jahr auf jetzt 1,13 Milliarden Dollar./so/DP/mis/ngu