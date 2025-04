AKTIE IM FOKUS: Alphabet setzen Erholung nach Zahlen fort - KI-Fantasie lebt

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Erholung der Aktien von Alphabet dürfte am Freitag dank guter Geschäftszahlen nochmals Fahrt aufnahmen. Vorbörslich wurden die A-Aktien (Alphabet A (ex Google)) der Google-Mutter bis zu 6 Prozent höher gehandelt und erreichen mit etwa 169 US-Dollar fast wieder ihre exponentielle 200-Tage-Durchschnittslinie, einen wichtigen langfristigen Trendindikator. Während der Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 im April noch deutlich unter von den USA losgetretenen Zollflut leidet, liegt Alphabet auf Monatssicht ohnehin wieder im Plus. Dieses bauen sie nun auf fast 9 Prozent aus.

Analysten reagierten positiv auf den Quartalsbericht - dem schlossen sich die Anleger an. Der Internetriese mache die Suchmaschinenaufrufe weiter konsequent zu Geld, schrieb etwa Douglas Anmuth. Er hob zudem die Entwicklung der KI-Innovationen positiv hervor. Sein Kursziel lässt mit 195 Dollar nun etwas mehr Erholungsspielraum als bisher.

Weiter bei 200 Dollar steht Brad Erickson von der kanadischen Bank RBC. Die "Angst vor dem Tod" des Internetriesen sei enorm überzogen, schrieb er. Das "Szenario der Bären" verschwinde nicht gleich nach einem Quartal, aber die Entwicklung von Google AI Overview - die KI generierte Übersicht über den Suchergebnissen - verdränge es schrittweise. Wenn sich der Trend fortsetze, sei die Bewertung der Aktien eindeutig zu niedrig.

Auf Jahressicht liegen die Alphabet-Aktien noch deutlich unter Wasser - auf Basis der vorbörslichen Kurse sind es knapp elf Prozent. Zum Rekordhoch vom Februar bei 207 Dollar beträgt das Erholungspotenzial gut 22 Prozent./ag/mis/jha/