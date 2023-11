ROUNDUP: Höhere Verluste bei KWS Saat im ersten Quartal - Aktie schwach

EINBECK (dpa-AFX) - Steigende Kosten für Forschung und Entwicklung sowie den Vertrieb haben bei KWS Saat (KWS SAAT SECo) im ersten Geschäftsquartal zu einem höheren Verlust geführt. So lag das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) in den drei Monaten per Ende September bei minus 48,3 Millionen Euro, nach minus 33,1 Millionen im Vorjahr, wie der Saatguthersteller am Donnerstag in Einbeck mitteilte. Unter dem Strich erhöhte sich der Verlust wegen höherer Steuern von 46,2 Millionen auf 55,3 Millionen Euro. Das erste Quartal ist bei KWS Saat saisonal bedingt negativ.

Am Finanzmarkt war die Reaktion negativ. Die Aktie büßte am frühen Nachmittag in einem festen SDAX mehr als ein Prozent ein. Auch im bisherigen Jahresverlauf ist die Bilanz der Aktie bisher mit einem Abschlag von 17 Prozent klar negativ.

Der Rückgang im Maisbereich sei deutlicher als gedacht, schrieb Warburg-Analyst Oliver Schwarz mit Blick auf die Zahlen in einer Studie. Auch Jefferies-Experte Charlie Bentley zeigte sich in einer ersten Reaktion zurückhaltend. Der operative Verlust (Ebit) im allerdings wenig bedeutsamen erstem Geschäftsquartal sei höher als von ihm erwartet. Zudem seien mehr Barmittel abgeflossen als von ihm prognostiziert, fügte er hinzu.

"Für uns ist im ersten Quartal vor allem das europäische Geschäft mit Winterkulturarten entscheidend, hier konnten wir mit unserem starken Portfolio, allen voran im Bereich Raps, gut zulegen", erklärte Finanzvorständin Eva Kienle. Der Umsatz stieg im Berichtszeitraum insgesamt um 0,5 Prozent auf 267,7 Millionen Euro. Die Jahresprognose bestätigte der Konzern.