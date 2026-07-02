Ryanair Holdings Aktie

Ryanair Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 908889 / ISIN: US7835131043

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02.07.2026 17:34:55

Ryanair warns of 'queue chaos' from new EU border system

The airline calls on European governments to postpone the EES system until after the summer holiday period.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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