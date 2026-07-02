Ryanair Holdings Aktie
WKN: 908889 / ISIN: US7835131043
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02.07.2026 19:17:36
Ryanair warns of 'queue chaos' from new EU border system
The airline calls on European governments to postpone the EES system until after the summer holiday period.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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