Ryder System Inc. Q1 Sales Decline

(RTTNews) - Ryder System Inc. (R) reported earnings for first quarter of $93 million

The company's earnings came in at $93 million, or $2.34 per share. This compares with $98 million, or $2.29 per share, last year.

Excluding items, Ryder System Inc. reported adjusted earnings of $101 million or $2.54 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 0.2% to $3.126 billion from $3.131 billion last year.

Ryder System Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $93 Mln. vs. $98 Mln. last year. -EPS: $2.34 vs. $2.29 last year. -Revenue: $3.126 Bln vs. $3.131 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 3.50 To $ 3.75 Full year EPS guidance: $ 14.05 To $ 14.80