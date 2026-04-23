Ryder System Aktie
WKN: 855369 / ISIN: US7835491082
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23.04.2026 13:24:20
Ryder System Inc. Q1 Sales Decline
(RTTNews) - Ryder System Inc. (R) reported earnings for first quarter of $93 million
The company's earnings came in at $93 million, or $2.34 per share. This compares with $98 million, or $2.29 per share, last year.
Excluding items, Ryder System Inc. reported adjusted earnings of $101 million or $2.54 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 0.2% to $3.126 billion from $3.131 billion last year.
Ryder System Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $93 Mln. vs. $98 Mln. last year. -EPS: $2.34 vs. $2.29 last year. -Revenue: $3.126 Bln vs. $3.131 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 3.50 To $ 3.75 Full year EPS guidance: $ 14.05 To $ 14.80
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Nachrichten zu Ryder System Inc.
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22.04.26
|Ausblick: Ryder System präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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08.04.26
|Erste Schätzungen: Ryder System stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Ryder System Inc.
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