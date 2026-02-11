Ryder System Aktie
WKN: 855369 / ISIN: US7835491082
|
11.02.2026 13:24:41
Ryder System Inc. Q4 Sales Decline
(RTTNews) - Ryder System Inc. (R) announced a profit for fourth quarter of $133 million
The company's earnings came in at $133 million, or $3.25 per share. This compares with $135 million, or $3.12 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 0.4% to $3.175 billion from $3.189 billion last year.
Ryder System Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $133 Mln. vs. $135 Mln. last year. -EPS: $3.25 vs. $3.12 last year. -Revenue: $3.175 Bln vs. $3.189 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.95 To $ 2.20
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ryder System Inc.
|
22.10.25
|Ausblick: Ryder System zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)