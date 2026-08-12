Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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12.08.2026 15:45:39
S&P 500, Nasdaq open higher after inflation data, earnings boost
[NEW YORK] The S&P 500 and the Nasdaq opened higher on Wednesday (Aug 12) as investors assessed largely in-line inflation data, while...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu Nasdaq Inc
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13.08.26
|S&P 500-Papier Nasdaq-Aktie: Wäre ein Nasdaq-Investment vor einem Jahr inzwischen rentabel? (finanzen.at)
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06.08.26
|S&P 500-Titel Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nasdaq von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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30.07.26
|S&P 500-Titel Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nasdaq von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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23.07.26
|S&P 500-Papier Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nasdaq von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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22.07.26
|dailyAktien: Nasdaq OMX Group – Neue Impulse durch morgige Zahlen (NewsTool)
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22.07.26
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22.07.26
|Ausblick: Nasdaq präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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16.07.26
|S&P 500-Wert Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nasdaq-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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