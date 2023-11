SAF-HOLLAND-Aktie höher: Deutsche Bank Research hebt das Kursziel an

Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-HOLLAND SE habe einen soliden freien Barmittelzufluss erreicht, schrieb Analyst Nicolai Kempf in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem seien die Kommentare des Managements zu 2024 recht ermutigend. Alles in allem schätze er die Geschäftsdynamik des Unternehmens.

Die Aktie von SAF-HOLLAND gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 1,48 Prozent auf 13,05 Euro.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)