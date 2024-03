Samsung-Aktie höher: Samsung setzt auf MUF-Technologie - Neuer Hoffnungsträger im KI-Rennen

Der Elektronikriese Samsung will seinen Rückstand im Rennen um KI-Chips einem Pressebericht zufolge aufholen. Am Markt kommt das gut an.

• Samsung-Aktie nach Pressebericht gefragt• Konzern könnte andere Herstellungstechnologie nutzen• Samsung ins Hintertreffen geraten

An der Börse in Seoul stiegen die Titel von Index-Schwergewicht Samsung Electronics am Mittwoch um 0,95 Prozent auf 74.000 KRW. Grund sind Berichte, wonach das Unternehmen plant, durch die Entwicklung neuer Hochgeschwindigkeits-Speicherchips weiter in den Bereich KI vorzustoßen.

Nutzung von anderer Chip-Herstellungstechnologie?

Angaben von Reuters zufolge plant Samsung die Nutzung einer Chip-Herstellungstechnologie, die vom Rivalen SK hynix propagiert wird. Auf diesem Weg wolle der weltweit führende Hersteller von Speicherchips versuchen, im Wettlauf um die Produktion von High-End-Chips für künstliche Intelligenz Boden gutzumachen.

Samsung war in diesem Bereich zurückgefallen, weil sich das Unternehmen dazu entschieden hatte, weiter auf die Herstellungstechnologie Non-Conductive Film (NCF) zu setzen, während hynix auf das Mass-Reflow-Molded-Underfill-Verfahren (MR-MUF) umgestiegen sei, heißt es in dem Bericht weiter.

Zuletzt habe das Unternehmen aber Bestellungen für Geräte zur Chipherstellung aufgegeben, die für die MUF-Technik ausgelegt seien, so Reuters unter Berufung auf Quellen. "Samsung musste etwas tun, um seine HBM-(Produktions-)Ausbeuten zu steigern … die Einführung der MUF-Technik ist für Samsung eine Art Selbsttäuschung, denn am Ende folgte man der Technik, die zuerst von SK hynix verwendet wurde", zitiert Reuters eine Person, die mit der Angelegenheit vertraut ist.

Samsung befinde sich auch in Gesprächen mit Materialherstellern, darunter dem japanischen Unternehmen Nagase, um MUF-Materialien zu beziehen, sagte eine Person und fügte hinzu, dass die Massenproduktion von High-End-Chips mit MUF frühestens im nächsten Jahr möglich sein werde, da Samsung noch weitere Tests durchführen müsse.

Samsung dementiert

Samsung selbst hat entsprechende Spekulationen inzwischen dementiert: "Gerüchte, dass Samsung MR-MUF in seiner HBM-Produktion einsetzen wird, sind nicht wahr."

Wie stark Samsung im Rennen um KI-Chips ins Hintertreffen geraten ist, zeigt ein Blick auf den Aktienkurs: Während Samsung-Titel seit Jahresbeginn rund sieben Prozent verloren haben, konnten die Konkurrenten SK hynix und Micron jeweils 17 beziehungsweise 14 Prozent zulegen.



Redaktion finanzen.at